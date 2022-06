Juventus, contatto Allegri col PSG: il futuro dell’allenatore è chiaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le voci di un possibile passaggio di Allegri al PSG non hanno scosso la Juventus che ha ben chiaro il futuro dell’allenatore Tuttosport fa il punto sul probabile futuro di Massimiliano Allegri dopo le voci di un presunto trasferimento al PSG. La situazione appare ben più chiara del previsto. La Juventus, infatti, non ha intenzione di liberarsi dell’allenatore, così come il tecnico non vuole al momento cambiare aria. Il quarto allenatore in quattro anni costituirebbe il fallimento dell’ennesimo tentativo di progetto bianconero e, per evitarlo, a Max verrà concessa almeno un’altra stagione in cui in ogni caso bisognerà tornare a vincere. Ma non è detto che, prima o poi, le strade del mister e dei parigini non si incrocino… LEGGI ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le voci di un possibile passaggio dial PSG non hanno scosso lache ha benilTuttosport fa il punto sul probabiledi Massimilianodopo le voci di un presunto trasferimento al PSG. La situazione appare ben più chiara del previsto. La, infatti, non ha intenzione di liberarsi, così come il tecnico non vuole al momento cambiare aria. Il quarto allenatore in quattro anni costituirebbe il fallimento dell’ennesimo tentativo di progetto bianconero e, per evitarlo, a Max verrà concessa almeno un’altra stagione in cui in ogni caso bisognerà tornare a vincere. Ma non è detto che, prima o poi, le strade del mister e dei parigini non si incrocino… LEGGI ...

