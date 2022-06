Juventus | Bargiggia | “La politica del parametro non sta offrendo i frutti auspicati Sulla volontà di Allegri…”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 15 giugno 2022)ALLEGRI SUAREZ KOULIBALY – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. “La filosofia della Juve sembra essere “vorrei ma non posso”, vale lo stesso discorso con Koulibaly: forse sta pagando lo sforzo della cattiva amministrazione negli ultimi anni? La Juve si era anche avvicinata a Milinkovic Savic precedentemente. Si sta “divorando” il progetto giovani avviato due anni fa, anche perché Allegri vuole calciatori d’esperienza. Attualmente si è trovata costretta ad attuare la vecchiadei parametri zero, ma è unaattualmente che non stai ...