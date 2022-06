Juve Demiral, l’Atalanta non molla: pronta una nuova offerta per il riscatto (Di mercoledì 15 giugno 2022) l’Atalanta ci riprova per Demiral e sta studiando una nuova proposta da fare alla Juve per il riscatto del difensore Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di Demiral. Il difensore tornato alla Juve dopo il mancato riscatto da parte dell’Atalanta non resterà a Torino a lungo. Proprio la stessa Dea sta pensando di proporre una nuova offerta da 14/15 milioni per il riscatto del difensore, rispetti ai 20 pattuiti la scorsa estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022)ci riprova pere sta studiando unaproposta da fare allaper ildel difensore Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di. Il difensore tornato alladopo il mancatoda parte delnon resterà a Torino a lungo. Proprio la stessa Dea sta pensando di proporre unada 14/15 milioni per ildel difensore, rispetti ai 20 pattuiti la scorsa estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

