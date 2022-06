Johnny Depp, l'avvocato spiega: "Ecco perché ho esultato dopo che Amber Heard ha menzionato Kate Moss" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ben Chew, l'avvocato di Johnny Depp, ha spiegato il motivo della sua reazione dopo che Amber Heard ha menzionato Kate Moss durante il processo per diffamazione che ha avuto luogo in Virginia. Ben Chew è tornato a parlare del processo per diffamazione di Johnny Depp e Amber Heard, al fine di spiegare per quale motivo non è riuscito a contenersi in aula quando l'ex moglie dell'attore ha menzionato Kate Moss, in un filmato che ormai è divenuto virale su varie piattaforme social. Come accennato in precedenza, Chew si è aperto durante un'intervista della rete Law & Crime ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ben Chew, l'di, hato il motivo della sua reazionechehadurante il processo per diffamazione che ha avuto luogo in Virginia. Ben Chew è tornato a parlare del processo per diffamazione di, al fine dire per quale motivo non è riuscito a contenersi in aula quando l'ex moglie dell'attore ha, in un filmato che ormai è divenuto virale su varie piattaforme social. Come accennato in precedenza, Chew si è aperto durante un'intervista della rete Law & Crime ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Johnny Depp sarebbe pronto a rinunciare ai milioni di dollari che Amber Heard gli deve in risarcimento se lei rinun… - infoitcultura : Amber Heard sconfitta da Johnny Depp 'non biasimo la giuria'/ Dure critiche ai social - infoitcultura : Amber Heard ammette: 'Ho fatto cose deplorevoli durante la mia relazione con Johnny Depp' - infoitcultura : Amber Heard continua ad accusare Johnny Depp: 'Mentiva dicendo che non mi ha picchiato' - infoitcultura : Amber Heard: “Con Johnny Depp ho fatto cose orribili, ma non ho mai mentito sulle botte che mi dava” -