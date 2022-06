Jasmine Carrisi e la chirurgia estetica: «Non cerco la perfezione, voglio superare qualche insicurezza» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Jasmine Carrisi non cerca la perfezione, ma non disdegna qualche ritocchino. A rivelarlo è la stessa cantante, che a Nuovo ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica. A chi l’accusa di essersi rifatta più volte, nonostante la giovane età, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano risponde per le rime. «Ho fatto solo un filler per volumizzare le labbra troppo sottili – precisa la 21enne al settimanale –. Non cerco la perfezione a tutti i costi, ma voglio superare qualche insicurezza. Il naso e gli zigomi sono quelli che mamma mi ha fatto». La ragazza parla poi della sua vita privata e ammette di essere single e di non pensare ancora alle nozze: «Alla mia età è troppo presto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 15 giugno 2022)non cerca la, ma non disdegnaritocchino. A rivelarlo è la stessa cantante, che a Nuovo ha parlato del suo rapporto con la. A chi l’accusa di essersi rifatta più volte, nonostante la giovane età, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano risponde per le rime. «Ho fatto solo un filler per volumizzare le labbra troppo sottili – precisa la 21enne al settimanale –. Nonlaa tutti i costi, ma. Il naso e gli zigomi sono quelli che mamma mi ha fatto». La ragazza parla poi della sua vita privata e ammette di essere single e di non pensare ancora alle nozze: «Alla mia età è troppo presto ...

