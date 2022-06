Iva Zanicchi | dalla malattia al tragico lutto | il racconto da pelle d’oca

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ivasi è raccontata a trecentosessanta gradi nel corso di una recente intervista. Ecco le parole della celebre artista nostrana La storica cantante soprannominata l’Aquila di Ligonchio ha appena pubblicato un libro dal titolo “Un altro giorno verrà”, di cui ha parlato nel corso di un’intervista concessa all’Ansa. Iva ha rivelato di aver cominciato a scrivere la sua opera durante un periodo piuttosto delicato per lei. Iva(Websource)“Ho iniziato il libro mentre ero malata di covid, partendo dall’idea di un nonno che alleva il suo nipotino. Ma non sapevo poi dove sarei andata a parare”, queste le parole con cui l’artista ha confessato di aver intrapreso la stesura del libro mentre era affettache ha messo in ginocchio il mondo intero. Lei tuttavia, anche stavolta ha ...

Pubblicità

TommyBrain : Mauro Corona con Iva Zanicchi - Cartabianca - 07/06/2022' - IacobellisT : Mauro Corona con Iva Zanicchi - Cartabianca - 07/06/2022' - TommyBrain : Mauro Corona con Iva Zanicchi - Cartabianca - 07/06/2022' - IacobellisT : Mauro Corona con Iva Zanicchi - Cartabianca - 07/06/2022' - ParliamoDiNews : Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle: `Selvaggia? Non deve esagerare` #Ballandoconlestelle #IvaZanicchi… -

... alle 19, con una delle più amate e popolari interpreti della canzone italiana e sola donna ad aver vinto per tre volte il Festival di Sanremo:. "Un altro giorno verrà" (Rizzoli) è il ...Per l'intrattenimento, tra le riconferme dei pilastri di Raiuno (Tale e quale e Ballando con le stelle che vedrà danzare pure), spunta su Raitre anche Cristiano Malgioglio che ospiterà a ...Si aprirà da San Costanzo la decima edizione di “Passaggi Festival“. A dare il via al Festival dedicata alla saggistica sarà nel prossimo weekend la rassegna di narrativa italiana “Extra Passaggi“, in ...2' di lettura Fano 14/06/2022 - Si apre sabato 18 giugno dalle colline del Comune di San Costanzo, nell’entroterra fanese, la decima edizione di Passaggi Festival. A dare il via è la rassegna di narra ...