Iva Zanicchi al Grande Fratello Vip? Ecco il ruolo che potrebbe convincerla

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ivaè la prima concorrente ufficiale di Ballando con le stelle. In attesa che il programma di Milly Carlucci riapra i battenti, l’aquila di Ligonchio si è lasciata intervistare da SuperGuidaTV dove ha parlato pure della possibilità di partecipare alcome concorrente. Ivaalil... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle . La notizia è ormai quasi certa e anzi la cantante avanza già i propri desiderata sulle caratteristiche che dovrà avere il ...In una recente intervista concessa a Super Guida Tv,si è raccontata a cuore aperto parlando dei suoi progetti passati, presenti e futuri, non soltanto da un punto di vista musicale ma anche e soprattutto da quello televisivo . L'Aquila di ...Iva Zanicchi parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. La notizia è ormai quasi certa e anzi la cantante avanza già i propri desiderata sulle caratteristiche che dovrà avere il suo ...Iva Zanicchi al Grande Fratello Vip 7 Ecco il ruolo che vorrebbe per prendere parte al reality show condotto da Alfonso Signorini.