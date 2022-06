Italia, Sconcerti duro: «Si sta esagerando con i dilettanti allo sbaraglio» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il giornalista Mario Sconcerti ha fortemente criticato le scelte del c.t. Mancini a seguito della pesante sconfitta contro la Germania Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha fortemente criticato le scelte del commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini a seguito del pesante k.o. contro la Germania. L’ANALISI – «Adesso è tempo che anche Roberto Mancini faccia sapere quello che pensa sul presente e sul suo futuro. Ha cambiato circa 40 giocatori, ha fatto scelte radicali contro avversari molto importanti. Non è servito a niente, tra Argentina e Germania abbiamo subito 8 gol, tirato in porta pochissime volte. Deve decidere lui, ma anche noi capire di cosa abbiamo bisogno: se di uno sperimentatore, suggestivo e acrobatico, indubbiamente molto bravo e stanco, o della gestione tecnica e politica ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il giornalista Marioha fortemente criticato le scelte del c.t. Mancini a seguito della pesante sconfitta contro la Germania Il giornalista Mario, sulle pagine del Corriere della Sera, ha fortemente criticato le scelte del commissario tecnico dell’Roberto Mancini a seguito del pesante k.o. contro la Germania. L’ANALISI – «Adesso è tempo che anche Roberto Mancini faccia sapere quello che pensa sul presente e sul suo futuro. Ha cambiato circa 40 giocatori, ha fatto scelte radicali contro avversari molto importanti. Non è servito a niente, tra Argentina e Germania abbiamo subito 8 gol, tirato in porta pochissime volte. Deve decidere lui, ma anche noi capire di cosa abbiamo bisogno: se di uno sperimentatore, suggestivo e acrobatico, indubbiamente molto bravo e stanco, o della gestione tecnica e politica ...

Pubblicità

sportli26181512 : Sconcerti: 'È un calciomercato che in Italia deve ancora cominciare': Mario Sconcerti, giornalista, si è così espre… - ilrossoeilnero2 : @cmdotcom Prima di tutto avvertite Sconcerti che i Zhang hanno perso per debiti il controllo di… - sportli26181512 : Sconcerti a CM: 'Il centravanti ha perso identità, diventa trequartista come Kane. Dybala? L'Inter ha un problema':… - sassuolonews : Sconcerti: 'Scamacca non è un fuoriclasse ma non è un'Italia per i centravanti' - infoitsport : Sconcerti: «Italia non pensata per i centravanti. Gli attaccanti non hanno colpe» -