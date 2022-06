Italia in preghiera: 15 giugno | Come seguire il Rosario in diretta TV (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ecco le info utili per seguire il collegamento del Santo Rosario in diretta questa sera. Un momento importante di preghiera che unisce l’Italia intera e che si innalza al Cielo, in particolare per invocare il dono della Pace. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo L'articolo Italia in preghiera: 15 giugno Come seguire il Rosario in diretta TV proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ecco le info utili peril collegamento del Santoinquesta sera. Un momento importante diche unisce l’intera e che si innalza al Cielo, in particolare per invocare il dono della Pace. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo L'articoloin: 15ilinTV proviene da La Luce di Maria.

Papa: non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse lontana Il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra preghiera, il nostro aiuto vada sempre vicino a ... Nel giorno che precede la solennità del Corpus Domini, che in Italia si celebra la prossima domenica, ... Ucraina: Papa, non dimentichiamo questo popolo martoriato "Per favore non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra, non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana. Il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra preghiera, il nostro aiuto vada sempre vicino a questo popolo che soffre tanto e che sta portando avanti un vero martirio". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale. . La Luce di Maria Yehoshua, l'ultimo libro ambientato in Italia E' ambientato nel Nord Italia il libro d'addio ai lettori di Abraham Yehoshua, lo scrittore israeliano morto oggi a 85 anni, molto amato nel nostro Paese con cui aveva una relazione speciale e di cui ... Omosessuale, cattolico e felice: la mirabile lezione di Lionel Lionel Leon ha affidato al podcast di Bethesda il racconto del proprio pluridecennale cammino di omosessuale convertito a Dio in Cristo.