Italia, il messaggio social di Mancini spacca i tifosi - Social (Di mercoledì 15 giugno 2022) Da un lato, in tantissimi seguono la linea indicata, per esempio d questi messaggi: 'Si ok dopo leggo Vattene ' oppure: 'Vattene, hai fatto il tuo tempo..', 'Se ancora sei su quella panchina è grazie ... Leggi su sportevai (Di mercoledì 15 giugno 2022) Da un lato, in tantissimi seguono la linea indicata, per esempio d questi messaggi: 'Si ok dopo leggo Vattene ' oppure: 'Vattene, hai fatto il tuo tempo..', 'Se ancora sei su quella panchina è grazie ...

Pubblicità

CyberSecHub0 : RT @hacker_journal: #Anoynomus manda un #messaggio all’#Italia : #Killnet “Pagano per avere dati” #CyberSecurity - Fantacalcio : Italia, il messaggio del c.t. Mancini: 'Cresceremo tutti insieme' - AnnabeLecter : RT @Cron_Silenzio: Inaugurazione oggi della prima statua in Italia dedicata a una scienziata: #Margherita_Hack, a 100 anni dalla sua nascit… - Tino43197492 : Il solito discorso sono anni che si dice che in Italia c'è un'anarchia totale dove tutti possono fare di tutto e di… - hacker_journal : #Anoynomus manda un #messaggio all’#Italia : #Killnet “Pagano per avere dati” #CyberSecurity -