Pubblicità

gippu1 : In questa notte così buia, un altro record storico: Wilfried Gnonto segna il gol più GIOVANE della storia della Naz… - GoalItalia : ?? Willy Gnonto, l'unico sorriso nella notte da incubo dell'Italia ???? A 18 anni, 7 mesi e 9 giorni diventa il più gi… - DiMarzio : .@Azzurri | Wilfried #Gnonto entra nella storia dell’#Italia: migliorato un primato che durava da 64 anni - cmdotcom : #Italia, #Gnonto e i suoi fratelli: la TOP 10 dei marcatori più giovani in #Nazionale - infoitsport : Italia, e ora da chi ripartire? Da Gnonto a Udogie, ecco su chi puntare - Sportmediaset -

...disfatta tedesca della Nuovadi Mancini fa da contraltare il capolavoro della Giovane...e Scalvini ci saranno. Coraggio , ricominciamo.Non vuol correre il rischio di vederlo fuggir via come, che lasciò l'Inter per giocare ed è diventato più di una promessa con la maglia del Lugano: ...la trafila nelle giovanili dell', ...Si chiude con un ko pesantissimo l’annata dell’Italia, sconfitta 5-2 dalla Germania a Monchengladbach. Gli Azzurri, dopo tre prestazioni convincenti, salutano il primo posto nel girone di Nations Leag ...Diversi club italiani, soprattutto Torino, Sassuolo e Monza, avevano chiesto concretamente informazioni per Gnonto, ma negli ultimi giorni sembrerebbe essersi registrato un sorpasso concreto da parte ...