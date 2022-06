Italia, Donnarumma croce e delizia: «Fa dimenticare le belle parate» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Prestazione con tanti alti e bassi per Donnarumma in Germania-Italia. Il portiere alterne grandi parate a errori grossolani Gianluigi Donnarumma, al di là dell’uscita fuoriluogo ai microfoni della Rai, è stato anche protagonista nel bene e del male di Germania-Italia. croce e delizia della Nazionale, La Gazzetta dello Sport giudica da 6 in pagella la prestazione del portiere. LA PAGELLA – «Uno psicologo, di quelli bravi, ci spiegherà un giorno la necessità di giochicchiare in area con la palla e prendere il quinto gol. Recidivo nel rischio. Così fa quasi dimenticare quattro belle parate. Contento lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Prestazione con tanti alti e bassi perin Germania-. Il portiere alterne grandia errori grossolani Gianluigi, al di là dell’uscita fuoriluogo ai microfoni della Rai, è stato anche protagonista nel bene e del male di Germania-della Nazionale, La Gazzetta dello Sport giudica da 6 in pagella la prestazione del portiere. LA PAGELLA – «Uno psicologo, di quelli bravi, ci spiegherà un giorno la necessità di giochicchiare in area con la palla e prendere il quinto gol. Recidivo nel rischio. Così fa quasiquattro. Contento lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

