Italgas | dal 2023 cambia la politica dei dividendi

(Di mercoledì 15 giugno 2022) “Discuteremo la nuovadeiil prossimo anno”. Lo rivela l’amministratore delegato di, Paolo Gallo, rispondendo agli analisti finanziari nel corso della presentazione a Torino del Piano Strategico 2022-2028. Ladei2020-di, annunciata ad ottobre 2020, prevede la distribuzione di un dividendo così calcolato: maggiore tra l’importo risultante dalla cedola 2019, aumentato del 4 per cento annuo, e il dividendo pari al 65 per cento dell’utile netto rettificato per azione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.