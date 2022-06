Italgas: ad Gallo, nuovo piano ci conferma tra principali realtà sviluppo sostenibile (Di mercoledì 15 giugno 2022) Torino, 15 giu. - (Adnkronos) - "In uno scenario europeo che ha nel RePowerEu la nuova stella polare per rafforzare la resilienza del sistema energetico e accelerare la transizione ecologica, Italgas può cogliere i frutti di una visione che aveva individuato nelle reti digitali, flessibili e intelligenti il principale abilitatore della decarbonizzazione dei consumi". Cosi' l'ad di Italgas Paolo Gallo commenta, in una nota, il nuovo piano strategico del gruppo 2022-2028 approvato ieri dal cda e che oggi verra' presentato ad analisti e investitori. "Con 8,6 miliardi di euro, in ulteriore crescita rispetto al programma di investimenti presentato lo scorso anno - sottolinea - il Gruppo si conferma tra le principali realtà industriali in grado di mettere ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Torino, 15 giu. - (Adnkronos) - "In uno scenario europeo che ha nel RePowerEu la nuova stella polare per rafforzare la resilienza del sistema energetico e accelerare la transizione ecologica,può cogliere i frutti di una visione che aveva individuato nelle reti digitali, flessibili e intelligenti il principale abilitatore della decarbonizzazione dei consumi". Cosi' l'ad diPaolocommenta, in una nota, ilstrategico del gruppo 2022-2028 approvato ieri dal cda e che oggi verra' presentato ad analisti e investitori. "Con 8,6 miliardi di euro, in ulteriore crescita rispetto al programma di investimenti presentato lo scorso anno - sottolinea - il Gruppo sitra leindustriali in grado di mettere ...

Pubblicità

TechBizIT : RT @franzrusso: Paolo Gallo, CEO di @Italgas ci spiega con fare #Innovazione in un settore tradizionale come quello del gas é orientato ad… - TechBizIT : RT @franzrusso: Vediamo meglio la realtà italiana e di come le aziende investono in #Innovazione con - Fabio Benasso, presidente @Accenture… - StivaleDigitale : RT @MilanoFinanza: Gallo (Italgas): il closing dell'acquisto di Depa previsto entro l'estate - andrewsword2 : RT @MilanoFinanza: Gallo (Italgas): il closing dell'acquisto di Depa previsto entro l'estate - MissioneStartup : RT @MilanoFinanza: Gallo (Italgas): il closing dell'acquisto di Depa previsto entro l'estate -