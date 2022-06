Isola, per questo Carmen Di Pietro non sembra dimagrita: cosa rivela agli altri naufraghi (Di mercoledì 15 giugno 2022) All’Isola dei famosi tutti i naufraghi hanno perso vistosamente peso, tranne una: Carmen Di Pietro sembra infatti ancora in ottima forma, nonostante più di 80 giorni di permanenza in Honduras. LEGGI ANCHE: — Isola, il microfono di Guendalina resta aperto: ecco cosa dice appena Nicolas viene nominato finalista Dopo 3 mesi di dieta ferrea e quasi senza cibo, c’è chi ha perso fino a 15 chili, come Edoardo Tavassi, o 7 come Nicolas Vaporidis. Carmen Di Pietro invece sembra quella più in forma di tutti. Come mai? A dare una possibile soluzione ci hanno pensato gli spettatori più attenti. “Quando si diceva che Carmen sarebbe uscita ingrassata invece che dimagrita non ci si ... Leggi su funweek (Di mercoledì 15 giugno 2022) All’dei famosi tutti i naufraghi hanno perso vistosamente peso, tranne una:Diinfatti ancora in ottima forma, nonostante più di 80 giorni di permanenza in Honduras. LEGGI ANCHE: —, il microfono di Guendalina resta aperto: eccodice appena Nicolas viene nominato finalista Dopo 3 mesi di dieta ferrea e quasi senza cibo, c’è chi ha perso fino a 15 chili, come Edoardo Tavassi, o 7 come Nicolas Vaporidis.Diinvecequella più in forma di tutti. Come mai? A dare una possibile soluzione ci hanno pensato gli spettatori più attenti. “Quando si diceva chesarebbe uscita ingrassata invece chenon ci si ...

Pubblicità

GiovaQuez : Ex sindaco a Isola Capo Rizzuto. 'Sono stata assolta ma la mia vita è stata rovinata. Il PM si era innamorato di un… - Agenzia_Ansa : COMUNALI | L'avventura politica di Mario #Adinolfi è naufragata prima di raggiungere Ventotene. Candidato sindaco n… - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - ESCiucaren : RT @GiovaQuez: Ex sindaco a Isola Capo Rizzuto. 'Sono stata assolta ma la mia vita è stata rovinata. Il PM si era innamorato di un'ipotesi,… - vittoelle : RT @davcarretta: #Brexit: la Commissione scongela e lancia procedure di infrazione contro il Regno Unito per violazione del Protocollo irla… -