Isola dei Famosi | Marialaura De Vitis racconta tutto a Edoardo Tavassi | roba hot col naufrago

(Di mercoledì 15 giugno 2022) In questa edizione dell’deinon si sono formate coppie anche se il reality era partito proprio con un cast basato sulle coppie. Inizialmente sembrava che ci fosse del tenero tra Roger Balduino ed Estefania Bernal, poi dopo poco tempo ilsi è concluso con un nulla di fatto con tanto di ammissione da parte dei due davanti alle telecamere di aver architettato ilper strategia. Poi è arrivataDee il suo sbarco in Honduras sembrava potesse stravolgere gli equilibri. C’è stata una conoscenza con Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro da poco eliminato. Tuttavia anche in questo caso non è successo nulla. Il ragazzo non era interessato ad approfondire una conoscenza con l’ex fidanzata di Paolo Brosio. Nelle ultime ore l’ex concorrente de ...

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - __Fabiana___ : Ma dite che Nick c'ha contro pure il fandom dei Maneskin? ?????? #isola - blogtivvu : Edoardo Tavassi nudo all’Isola dei Famosi: Mercedezs lo spoglia con l’aiuto di Estefania - InfinitoIsacco : RT @carpa2019: Prezzi dei carburanti attualmente a #Malta! Quanto dobbiamo ringraziare il #governodeipeggiori, soprattutto considerando lo… -

Maria Laura De Vitis, sogno hot su Luca Daffrè all'/ "Eravamo complici, c'era passione" ... Inoltre, anche la casa subiràcambiamenti che permetteranno ai concorrenti di convivere in diverse ...... ma gli ucraini sono esposti: la guerra sarà lunga 9 maggio - "I loro soldati iniziano a disobbedire": così la guerra di logoramento pesa sulle truppe 8 maggio - L'Serpenti al centro della ...In primis c'è stato il ritiro definitivo dal gioco di Roger Balduino. Il naufrago che si trovava con Pamela nell'altra Playa era stato portato in ospedale in elicottero per una ferita al piede. Gli ac ...In Honduras si scopre una nuova spiaggia per nudisti. L'emergenza hot è stata sfiorata per un pelo: ecco cosa è accaduto all'Isola dei Famosi L'Isola dei Famosi 2022 è ormai in dirittura d'arrivo e i ...