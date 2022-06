Isola dei Famosi | Lory Del Santo shock su Ilary Blasi | “Ci fosse stata Simona Ventura…”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 15 giugno 2022) In questadei2022,Delha litigato un po’ con tutti. Non solo col gruppo di naufraghi, che ormai era schierato per intero contro di lei (fatta eccezione per Nick Luciani), ma anche con Guendalina Tavassi in studio e con gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che nei suoi confronti non hanno speso belle parole. Oltre a prendersela con loro, tuttavia,se l’è presa condei, svelato il motivo per cui Savino indossa sempre la stessa giacca L'opinionista indossa sempre il classico vestito blu in puntata e più di qualcuno si è chiesto il perchédei ...