Isola 16, Lory Del Santo delusa da Marco Cucolo: "Non lo perdonerò, non voglio condividere la mia vita con una persona che…" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo aver confettato alcune violazioni del regolamento e aver detto la sua sugli opinionisti dell'Isola dei Famosi, Lory del Santo ha avuto da dire qualcosa anche a Marco Cucolo. L'ex naufraga si è infatti concessa una lunga intervista a SuperGuidaTv. Qui, dopo aver raccontato della sua esperienza in Honduras, ha anche parlato del suo rapporto con il fidanzato storico. Il tutto però è avvenuto prima dell'ultima puntata andata in onda, dove abbiamo assistito al duro confronto tra la showgirl e il suo (ex?) fidanzato. La donna, come ha affermato lei stesso durante la messa in onda, non ha gradito il comportamento del suo uomo e alcune sue frasi. Da qui la decisione di mettere in pausa il loro rapporto. I due fidanzati, hanno preso parte come coppia, al cast dell'ultima edizione ...

