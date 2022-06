Isola 16, Lory Del Santo confessa alcune violazioni del regolamento e svela perché non le ha denunciate in diretta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Reduce dalla sua esperienza nel reality L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo si è concessa una lunga intervista a SuperGuidaTv. Il tutto è avvenuto prima dell’ultima puntata andata in onda, la ventitreesima, dove abbiamo avuto modo di vedere l’ex naufraga in studio confrontarsi con gli opinionisti e parlare della sua esperienza sull’Isola. Ed è proprio a SuperGuidaTv che Lory ha confessato di aver voluto partecipare nuovamente al programma perché non ricordava quanto difficile fosse stare in Honduras e patire la fame. Ma più che patire la fame, in questa edizione, la donna ha sofferto per le dinamiche che si sono create. A tal proposito ha svelato di aver capito subito che questa edizione sarebbe stata più incentrata sulle dinamiche rispetto alla ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Reduce dalla sua esperienza nel reality L’dei Famosi,Delsi è concessa una lunga intervista a SuperGuidaTv. Il tutto è avvenuto prima dell’ultima puntata andata in onda, la ventitreesima, dove abbiamo avuto modo di vedere l’ex naufraga in studio confrontarsi con gli opinionisti e parlare della sua esperienza sull’. Ed è proprio a SuperGuidaTv chehato di aver voluto partecipare nuovamente al programmanon ricordava quanto difficile fosse stare in Honduras e patire la fame. Ma più che patire la fame, in questa edizione, la donna ha sofferto per le dinamiche che si sono create. A tal proposito hato di aver capito subito che questa edizione sarebbe stata più incentrata sulle dinamiche rispetto alla ...

