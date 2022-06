Ironheart | Manny Montana nel cast della serie Marvel

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L'attorefarà parte del, uno dei progettiprodotta per Disney+. Le riprese di, una delle nuoveprodotte per Disney+, sono iniziate e neldel progetto ci sarà anche. L'attore è un volto conosciuto dagli appassionati ditv dopo aver recitato in progetti come Good Girls e Mayans MC. Dominique Thorne è la protagonista dinel ruolo di Riri Williams, una brillante inventrice adolescente che, nei fumetti, costruisce la sua versionetuta di Iron Man in un dormitorio del MIT. Nel ...

