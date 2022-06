Inter, pronto il colpo Asllani: per l’Empoli pronti 14 milioni (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Inter stringe su Asllani per il ruolo da vice Brozovic: per l’Empoli ci sono 14 milioni oltre che il giovane Satriano L’Inter è pronta a piazzare il colpo Asllani: all’Empoli andranno 14 milioni di euro più il prestito di Satriano. Secondo quanto riscontrato da SkySport, Inter ed Empoli hanno raggiunto l’accordo per tale trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’stringe super il ruolo da vice Brozovic: perci sono 14oltre che il giovane Satriano L’è pronta a piazzare il: alandranno 14di euro più il prestito di Satriano. Secondo quanto riscontrato da SkySport,ed Empoli hanno raggiunto l’accordo per tale trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Inter, pronto il colpo Asllani: per l’Empoli pronti 14 milioni - WiAnselmo : RT @Mediagol: Calciomercato Inter, vicina la fumata bianca per Dybala. Pronto un triennale… - Mediagol : Calciomercato Inter, vicina la fumata bianca per Dybala. Pronto un triennale… - internewsit : Zhang a Milano, tutto pronto per il rientro all'Inter: riecco l'auto del Presidente - - fyoobas : Non sono pronto ad una Inter dalla proprietà americana -