Inter, incontro positivo tra Chelsea e Lukaku per il ritorno in nerazzurro del belga (Di mercoledì 15 giugno 2022) Prende sempre più forma l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Dopo settimane di voci il “Telegraph” rivela che ci sarebbe stato un primo incontro, seppur da remoto, tra la nuova proprietà del Chelsea e gli agenti dell’attaccante belga. Sia il nuovo proprietario dei blues Todd Boehly, che il tecnico Thomas Tuchel, avrebbero infatti dato parere positivo ad un’eventuale partenza del 29enne centravanti, ormai fuori dal progetto tecnico e desideroso di tornare a Milano. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Prende sempre più forma l’ipotesi di un clamorosodi Romeluall’. Dopo settimane di voci il “Telegraph” rivela che ci sarebbe stato un primo, seppur da remoto, tra la nuova proprietà dele gli agenti dell’attaccante. Sia il nuovo proprietario dei blues Todd Boehly, che il tecnico Thomas Tuchel, avrebbero infatti dato pareread un’eventuale partenza del 29enne centravanti, ormai fuori dal progetto tecnico e desideroso di tornare a Milano. SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @inter, probabile incontro con l'entourage di #Udogie nelle prossime ore - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, iniziato l'incontro per #Udogie - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter Gli aggiornamenti sulla trattativa per #Bellanova - Bubu_Inter : RT @sportface2016: #Inter, incontro positivo tra #Chelsea e #Lukaku: ritorno del belga più vicino - MarcoYera : Attenzione a questa notizia: Chelsea chiede poco più di 20M per un anno di prestito, l’Inter ne offre meno di 10, m… -