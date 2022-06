Inter e Chelsea: iniziata la trattativa per il ritorno in nerazzurro di Lukaku (Di mercoledì 15 giugno 2022) La trattativa tra Inter e Chelsea è ufficialmente iniziata, sì, Lukaku potrebbe tornare in nerazzurro: i due club si sono riuniti, in maniera virtuale, per parlare proprio del calciatore belga. Si è tenuta oggi, infatti, una video-conferenza a cui hanno partecipato l’ad nerazzurro Marotta e il ds Ausilio, l’avvocato Ledure, attuale agente di Lukaku ed il nuovo presidente della squadra inglese Boehly, insieme ad alcuni suoi collaboratori. La società milanese ha chiesto il prestito di Lukaku e le porte del Chelsea sembrano aperte: se ne può discutere sulla base di un pagamento annuale, come svelato dalla Gazzetta dello Sport. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Latraè ufficialmente, sì,potrebbe tornare in: i due club si sono riuniti, in maniera virtuale, per parlare proprio del calciatore belga. Si è tenuta oggi, infatti, una video-conferenza a cui hanno partecipato l’adMarotta e il ds Ausilio, l’avvocato Ledure, attuale agente died il nuovo presidente della squadra inglese Boehly, insieme ad alcuni suoi collaboratori. La società milanese ha chiesto il prestito die le porte delsembrano aperte: se ne può discutere sulla base di un pagamento annuale, come svelato dalla Gazzetta dello Sport. L'articolo CalcioWeb.

