Inter, Dybala sempre più vicino: venerdì incontro decisivo - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di mercoledì 15 giugno 2022) Paulo Dybala Milano, 15 giugno 2022 - E' la settimana di Paulo Dybala e giugno può essere il mese di Romelu Lukaku . Due settimane decisive per il mercato dell'Inter che ha in pugno la Joya e ha ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) PauloMilano, 15 giugno 2022 - E' la settimana di Pauloe giugno può essere il mese di Romelu Lukaku . Due settimane decisive per il mercato dell'che ha in pugno la Joya e ha ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Dybala-#Inter: non c’è gap, non c’è nulla, c’è convinzione totale. 13 aprile 2022-14 giugno 2022. Ora andiamo perc… - sportface2016 : +++Dall'#Argentina: Paulo #Dybala è un nuovo giocatore dell'#Inter. Quattro anni di contratto, al rientro dalle vac… - DiMarzio : #Inter, le ultime su #Lukaku e #Dybala | #calciomercato - leollj : RT @tancredipalmeri: L’Inter rischia in tipo 48 ore di chiudere Dybala-Lukaku. A me pare un successo talmente clamoroso, da non poter non… - AndreaInterNews : 1) Paulo #Dybala - Inter offre 5, Dybala chiede 10. - Inter offre 5, Dybala chiede 8+2. - Inter offre 5, Dybala ch… -