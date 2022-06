Infortunio Carnesecchi | il portiere si opera | il comunicato dell’Atalanta

(Di mercoledì 15 giugno 2022), ilsi èto in giornata: ilufficialesulle sue condizioni L’Atalanta ha fatto sapere – tramite unufficiale – che l’intervento diè perfettamente riuscito. Ilè statoto quest’oggi per il problema alla spalla sinistra. IL– «Il calciatore Marco, in data odierna, è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’intervento è perfettamente riuscito ed il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Il comunicato dell'#Atalanta sulle sue condizioni ?? - chaseecornfield : #Carnesecchi L’intervento alla spalla eseguito in artroscopia penso sia la notizia migliore dopo l’infortunio subi… - LazioNews_24 : Infortunio #Canresecchi: il counicato dell'Atalanta - FMonderna : Se fosse vero che salterebbe solo 6 partite, nella sfortuna per l'infortunio, sarebbe una notizia bellissima. #sslazio #Carnesecchi - danilopau_ : L’infortunio di Carnesecchi? Colpa de Sarri -

Commenta per primo Seè promesso sposo alla Lazio nonostante l', il destino di Okoli e Cambiaghi è ancora legato all'Atalanta. Pare infatti che dopo il grande successo dei giovani Scalvini e Cambiaghi ...Marcoha deciso: si opererà . Per guarire dall'alla spalla subito con la Nazionale Under 21, il portiere di proprietà dell'Atalanta - la scorsa stagione in prestito alla Cremonese - ...Marco Carnesecchi si è sottoposto ad un intervento in artroscopia per capsuloplastica alla spalla sinistra in seguito all’infortunio patito lo scorso 7 giugno nel ritiro dell’Under 21 in Svezia nell’a ...L’Atalanta ha fatto sapere – tramite un comunicato ufficiale – che l’intervento di Carnesecchi è perfettamente riuscito. Il portiere è stato operato quest’oggi per il problema alla spalla sinistra. IL ...