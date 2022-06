Inferno domestico, marocchino pesta la moglie che prende la pillola. Voleva altri figli… (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ieri sera l’ultima aggressione: poi la donna non ce l’ha fatta più e ha denunciato il marito. L‘ultima storia di maltrattamenti e abusi domestici arriva da Crevalcore, cittadina in provincia di Bologna, dove una moglie – 23enne di nazionalità marocchina – ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine, alle quali ha raccontato di essere ormai da tempo vittima delle minacce e delle violenze del marito, suo connazionale di 36 anni. Il motivo, in questo caso, è la pillola anticoncezionale che la vittima aveva deciso di prendere, contro il parere del coniuge. Marito marocchino pesta la moglie perché prende la pillola anticoncezionale O meglio. Secondo quanto riferiscono tra gli altri i siti di Today e del Tgcom24, l’Inferno si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ieri sera l’ultima aggressione: poi la donna non ce l’ha fatta più e ha denunciato il marito. L‘ultima storia di maltrattamenti e abusi domestici arriva da Crevalcore, cittadina in provincia di Bologna, dove una– 23enne di nazionalità marocchina – ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine, alle quali ha raccontato di essere ormai da tempo vittima delle minacce e delle violenze del marito, suo connazionale di 36 anni. Il motivo, in questo caso, è laanticoncezionale che la vittima aveva deciso dire, contro il parere del coniuge. Maritolaperchélaanticoncezionale O meglio. Secondo quanto riferiscono tra glii siti di Today e del Tgcom24, l’si ...

raffi_col_tutu : sapete chi sono le persone che meritano l’inferno?le persone che uccidono e mangiano il tuo animale domestico per dispetto?? - destinograzia : RT @danisetta: Nella bocca nera del camino non sorse il confortevole inferno domestico del pieno inverno. Palpitò invece un alito di melanc… - LuciaLibri : RT @danisetta: Nella bocca nera del camino non sorse il confortevole inferno domestico del pieno inverno. Palpitò invece un alito di melanc… - GioPanniello : RT @danisetta: Nella bocca nera del camino non sorse il confortevole inferno domestico del pieno inverno. Palpitò invece un alito di melanc… - Guardounpo : RT @danisetta: Nella bocca nera del camino non sorse il confortevole inferno domestico del pieno inverno. Palpitò invece un alito di melanc… -