Incendio nella discarica di Malagrotta: un’alta nuvola di fumo si alza dall’impianto alla periferia di Roma – Video (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un vasto Incendio è divampato nel tardo pomeriggio nella discarica di Malagrotta, alla periferia di Roma. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero divampate da un capannone e avrebbero coinvolto la vasca di stoccaggio di combustibile solido di uno degli impianti dove vengono trattati i rifiuti della capitale. Una densa colonna di fumo si è sprigionata dall’Incendio diventando visibile da diversi quartieri di Roma e nell’area circostante all’impianto si è diffuso un forte odore di bruciato. Secondo i vigili del fuoco, che stanno operando con otto squadre, le fiamme avrebbero coinvolto almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica e un impianto di compostaggi. A dare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un vastoè divampato nel tardo pomeriggiodidi. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero divampate da un capannone e avrebbero coinvolto la vasca di stoccaggio di combustibile solido di uno degli impianti dove vengono trattati i rifiuti della capitale. Una densa colonna disi è sprigionata dall’diventando visibile da diversi quartieri die nell’area circostante all’impianto si è diffuso un forte odore di bruciato. Secondo i vigili del fuoco, che stanno operando con otto squadre, le fiamme avrebbero coinvolto almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica e un impianto di compostaggi. A dare ...

vigilidelfuoco : Dal pomeriggio di ieri squadre dei #vigilidelfuoco, supportate dal Corpo forestale regionale e dalla protezione civ… - vigilidelfuoco : #Roma, dalle ore 17:40 #vigilidelfuoco al lavoro con 3 squadre per l'#incendio di un capannone adibito al trattamen… - Scrittomisto : Roma, brucia il Tmb di Malagrotta: rogo di rifiuti, residenti chiusi in casa. Un gigantesco incendio sta distruggen… - AngelaAngelmi : RT @ilfoglio_it: A Roma è andato a fuoco un impianto che trattava 900 tonnellate di rifiuti al giorno. Infrastruttura centrale, e non suffi… - NatasciaCasate1 : RT @grazianorossi: Incendio nella discarica di #Malagrotta a #Roma. Chiudete le finestre! ?? @BerterameSimona -