In occasione della giornata mondiale del donatore, Avis Regionale Lombardia lancia un messaggio: cerchiamo di mantenere la tendenza all’aumento di donazioni (Di mercoledì 15 giugno 2022) La giornata mondiale del donatore di sangue è un momento di celebrazione e ringraziamento nei confronti delle attività di volontariato e di ma è anche un’occasione. Un’occasione per divulgare il sistema valoriale associativo che è il pilastro fondamentale delle attività dell’Associazione, basato su Solidarietà, Gratuità, Dono, Unicità ed Etica del Volontariato. È proprio grazie a questo sistema e alla generosità della coesa rete di Avisini che Avis Regionale Lombardia ogni anno si riconferma come principale risorsa di sostentamento del SSN, a cominciare da una copertura territoriale capillare – Avis Lombardia è la sede di circa il 20% delle Avis presenti sul territorio ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ladeldi sangue è un momento di celebrazione e ringraziamento nei confronti delle attività di volontariato e di ma è anche un’. Un’per divulgare il sistema valoriale associativo che è il pilastro fondamentale delle attività dell’Associazione, basato su Solidarietà, Gratuità, Dono, Unicità ed Etica del Volontariato. È proprio grazie a questo sistema e alla generositàcoesa rete diini cheogni anno si riconferma come principale risorsa di sostentamento del SSN, a cominciare da una copertura territoriale capillare –è la sede di circa il 20% dellepresenti sul territorio ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ???? Una nuova fase della storia del Club è alle porte! Sei azionista? Scopri l'irripetibile occasione che hai di e… - vaticannews_it : ?? #Vaticano Nella Basilica di San Pietro - giovedì 16 giugno - in occasione della solennità del #CorpusDomini, il c… - vaticannews_it : Per le limitazioni imposte al #Papa dalla gonalgia e per le specifiche necessità liturgiche della celebrazione, non… - peppe844 : RT @SMItechnologies: Con #OpenDaySMI, il #10Giugno abbiamo aperto le porte della nostra nuova casa per un'occasione di confronto e condivis… - SaraInnocenti8 : RT @SIAE_Official: La 28^ ed. della @FestaMusicainfo è dedicata a #davidsassoli, ospite della Festa a Fiesole nel 2018, quando testimonial… -