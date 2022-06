(Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - In, circa il 2,5% dei bambini nasce con unacongenita. Tra questi, 97 bambini su 100 nati nel periodo 2005-2014 con un'congenita sono sopravvissuti fino a 10 anni di età. Sono questi alcuni dei risultati emersi nell'ambito del progetto EUROlinkCAT "Establishing a linked European Cohort of Children with Congenital Anomalies", finanziato nell'ambito del programma dell'Unione Europea Horizon 2020, per la ricerca sul tema delle anomalie congenite, con la partecipazione dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ifc) sotto la guida di Anna Pierini (Cnr-ifc). Il progetto ha 22 partner coinvolti. Obiettivo di "EUROlinkCAT" era quello di ampliare la conoscenza sullo stato di salute dei bambini nati con anomalie congenite fino all'età di 10 ...

Pubblicità

sulsitodisimone : In Europa il 2,5% neonati ha una grave anomalia genetica - anto_galli4 : RT @nerosolari: Traffico di cellule staminali e organi prelevati da neonati ucraini uccisi ... - EffeF61 : RT @nerosolari: Traffico di cellule staminali e organi prelevati da neonati ucraini uccisi ... - Elisa34012803 : RT @nerosolari: Traffico di cellule staminali e organi prelevati da neonati ucraini uccisi ... - PunisherQ68 : RT @nerosolari: Traffico di cellule staminali e organi prelevati da neonati ucraini uccisi ... -

AGI - Agenzia Italia

La coordinatrice dello studio, proforessa Joan Morris (Population Health Research Institute, St Georgès University of London), ha affermato che 'in, circa il 2,5% dei bambini nasce con una ...cavolo! oggi anche idovrebbero sapere che quello che conta è solo e soltanto la garanzia ... ha come sue principali vittime i paesi del sud, dove gli stipendi sono 1/3 rispetto a quelli ... In Europa il 2,5% neonati ha una grave anomalia genetica Dopo la neonata Conference League, l'UEFA sarebbe al lavoro per creare ... che non avrà la stessa valenza di Champions, Europa e Conference League, e che verrà disputato in estate, negli Stati Uniti, ...AGI - In Europa, circa il 2,5% dei bambini nasce con una grave anomalia congenita. Tra questi, 97 bambini su 100 nati nel periodo 2005-2014 con un'anomalia congenita sono sopravvissuti fino a 10 anni ...