In azione a Capri banda finti corrieri | colpo da 10mila euro

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Nuovomesso a segno dalladei. A cadere nella trappola un anziano che ha consegnato 10 milacredendo all’inganno del nipote che aveva ordinato un pacco dal valore di diverse migliaia di. Nella sola mattinata di oggi laha messo in campo quattro tentativi di truffa di cui uno solo andato a segno in un’area compresa tra Marina Grande, il centro e verso l’arco naturale, in particolare tra le zone di Acquaviva, Santa Teresa, Matermania e Marucella. Fortunatamente in tre casi i parenti hanno chiamato il presunto destinatario che ha smentito di aver effettuato acquisti on line. E’ andata diversamente ad Acquaviva dove i truffatori, dopo aver preso la ...

Pubblicità

Capri News

Holdings , gruppo del lusso che controlla i marchi Versace , Jimmy Choo e Michael Kors , ha ... prevediamo di raggiungere altri 12 mesi di entrate e utili perrecord - ha commentato il ceo ......bar a Piazza San Marco a Venezia o nella esclusivissima piazzetta di Portofino o in quella di... La sensazione è che i " furbetti dell'inflazione " stiano veramente passando all'. Con la ... In corso tentativi di truffa a Capri da parte del "falso avvocato": simulano un incidente e chiedono soldi a persone anziane per evitare guai giudiziari al nipote La parent company di Michael Kors, Versace e Jimmy Choo ha registrato un fatturato di 5,7 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2022 e marcia verso i 6 miliardi nel corso del fiscal year 2023.La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta del mese di giugno in calo con gli investitori ancora preoccupati dall'inflazione e dallo stato di salute dell'economia.