Ilaria D’Amico sbarca a Rai 2. Condurrà il nuovo talk del giovedì sera (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilaria D'Amico Ilaria D’Amico a Rai 2 non s’ha da fare? E invece sì. La conduttrice, ex volto di Sky Sport, a settembre sarà al timone di un nuovo talk del giovedì sera della seconda rete Rai. L’ok definitivo è arrivato oggi da Antonio Di Bella, neo direttore dell’Approfondimento, durante il CdA. Questa sarà una delle novità della prossima stagione, in bilico fino ai giorni scorsi, quando le indiscrezioni volevano la D’Amico fuori – prima ancora di entrare – a vantaggio di Francesco Giorgino. Un colpo di coda che alla fine non c’è stato. Sarà, dunque, uno dei volti della nuova Rai 2, con una trasmissione realizzata dall’ex iena Alessandro Sortino, già autore di Exit, il programma che Lady Buffon ha condotto su La7 dal 2007 al 2011, di Nemo e Popolo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 giugno 2022)D'Amicoa Rai 2 non s’ha da fare? E invece sì. La conduttrice, ex volto di Sky Sport, a settembre sarà al timone di undeldella seconda rete Rai. L’ok definitivo è arrivato oggi da Antonio Di Bella, neo direttore dell’Approfondimento, durante il CdA. Questa sarà una delle novità della prossima stagione, in bilico fino ai giorni scorsi, quando le indiscrezioni volevano lafuori – prima ancora di entrare – a vantaggio di Francesco Giorgino. Un colpo di coda che alla fine non c’è stato. Sarà, dunque, uno dei volti della nuova Rai 2, con una trasmissione realizzata dall’ex iena Alessandro Sortino, già autore di Exit, il programma che Lady Buffon ha condotto su La7 dal 2007 al 2011, di Nemo e Popolo ...

