Il viaggio immaginifico dell’Alta Gioielleria di Gucci

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Altanon è più solo appannaggio dei grandi brand di gioielli, negli ultimi anni anche le maison di moda si sono affacciate in questo settore così specifico. Dopo Chanel, Dior e Dolce&Gabbana, ancheda 3 anni ormani presenta la propria altadisegnata dal Direttore Creativo Alessandro Michele. Per celebrare il terzo atto di Hortus Deliciarum, questo il nome delle collezioni, è stata scelta anche una musa d’eccezione Jessica Chastain, già vista sul red carpet degli Oscar in, oggi diventa anche il volto della campagna. Composto da pezzi unici divisi in cinque temi, questo nuovo appuntamento con il mondo dei preziosi raccoglie le passioni e le ossessioni sviluppate durante un immaginario Grand Tour che, partendo dalla metà dell’Ottocento fino agli anni Settanta del Novecento, ...

Pubblicità

PadovaOggi

Nell'universodi Carla i frammenti di luce, come stelle nel cielo, sbocciano in ... L'artista accompagna l'osservatore in unfantasmagorico, dal sé all'altro, in un continuo ...Ancora un ricordo va allo scrittore Gianni Celati, grandissimo enarratore delle ... fotografo tra i più grandi maestri nel mondo, che con il suo 'a Lourdes' anticipa il ... Da Chernobyl alla rotta Balcanica, il viaggio immaginifico di Marco Vecchiato Torna l'alta gioielleria di Gucci, con la terza collezione Hortus Deliciarum: un viaggio fra luoghi e epoche con il volto di Jessica Chastain ...Dopo il disco “Lazzaro” (2021) e due singoli, “Mille sbagli” (Gennaio 2022), entrato in rotazione su RTL 102.5 Bro & Sis e “Dentro me” (Marzo 2022), ispirato a Nightmare before Christmas, il viaggio i ...