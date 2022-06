Il viaggio europeo per il gas passa per Israele (Di mercoledì 15 giugno 2022) È proprio di questi giorni la notizia che una delle tappe del viaggio europeo per il gas possa essere Israele. L’Unione Europea negli ultimi mesi è stata in trattative con Israele riguardo la questione dell’invio di gas in Europa attraverso l’Egitto, con lo scopo di rafforzare la cooperazione energetica e ridurre la dipendenza dal gas russo. Draghi in Israele Il Premier italiano Mario Draghi si è in questi giorni recato in Israele per rafforzare l’iniziativa di politica estera nel Mediterraneo e ridare slancio al progetto del gasdotto che dovrebbe portare nuove forniture di gas naturale verso l’Italia attraverso una pipe-line dalle acque a largo di Israele. Draghi si è interfacciato con l’attuale Primo Ministro Naftaline Bennet e con il suo successore ed attuale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) È proprio di questi giorni la notizia che una delle tappe delper il gas possa essere. L’Unione Europea negli ultimi mesi è stata in trattative conriguardo la questione dell’invio di gas in Europa attraverso l’Egitto, con lo scopo di rafforzare la cooperazione energetica e ridurre la dipendenza dal gas russo. Draghi inIl Premier italiano Mario Draghi si è in questi giorni recato inper rafforzare l’iniziativa di politica estera nel Mediterraneo e ridare slancio al progetto del gasdotto che dovrebbe portare nuove forniture di gas naturale verso l’Italia attraverso una pipe-line dalle acque a largo di. Draghi si è interfacciato con l’attuale Primo Ministro Naftaline Bennet e con il suo successore ed attuale ...

