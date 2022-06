Il vero obiettivo di Putin sul gas | farci arrivare all' inverno senza scorte

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Gazprom taglia ancora le forniture verso la Germania e stavolta anche verso l'Italia. Il prezzo del metano riprende la corsa. Torlizzi: "Mosca sa che se l'Ue riempie gli stoccaggi, non l'avrà in pugno"

Impedire all'Unione Europea di raggiungere il suo obiettivo più importante per non mettere a rischio la sua sicurezza energetica: riempire il 90% dei suoi siti di stoccaggio di gas prima che arrivi ...