Il vaiolo delle scimmie? E’ razzista, “discrimina gli africani”: l’Oms cambierà il nome alla malattia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu — Fermi tutti, il termine «vaiolo delle scimmie» o monkeypox è razzista e crea stigma nei confronti degli africani proprio perché contiene la parola «scimmie». Lo sostengono trenta di scienziati di tutto il mondo — gente che evidentemente dispone di un sacco di tempo libero, quando non lavora in laboratorio — che settimana scorsa hanno sottoscritto e inviato una lettera all’Oms con un appello: cambiare urgentemente la denominazione. Il vaiolo delle scimmie discrimina gli africani Avvenne lo stesso per il coronavirus o virus cinese, ora mutato in Covid, per evitare che l’epidemia venisse identificata con la Cina (da dove, peraltro, si sviluppò in circostanze tutt’altro che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu — Fermi tutti, il termine «» o monkeypox èe crea stigma nei confronti degliproprio perché contiene la parola «». Lo sostengono trenta di scienziati di tutto il mondo — gente che evidentemente dispone di un sacco di tempo libero, quando non lavora in laboratorio — che settimana scorsa hanno sottoscritto e inviato una lettera alcon un appello: cambiare urgentemente la denominazione. IlgliAvvenne lo stesso per il coronavirus o virus cinese, ora mutato in Covid, per evitare che l’epidemia venisse identificata con la Cina (da dove, peraltro, si sviluppò in circostanze tutt’altro che ...

