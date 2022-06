Il Tribunale di Napoli rigetta il ricorso contro Conte leader. M5s: "Abbiamo vinto" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Tribunale di Napoli "ha rigettato il ricorso" presentato dagli attivisti grillini contro lo statuto e la leadership di Conte. "Abbiamo vinto", è il commento a caldo del capo politico, rivendicando "le scelte democratiche degli iscritti". Abbiamo vinto" rilasciiato Adnkronos, di alcuni nomi di primo piano del M5s. Dello stesso tono anche le parole di Carderelli, l'avvocato che ha assistito il leader grillino in questa battaglia legale: "E' la vittoria di Conte, il Tribunale ci ha dato ragione con un'ordinanza articolata e ben motivata". A scatenare la Contesa era stato il ricordo presentato da un gruppo di attivisti grillini di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ildi"hato il" presentato dagli attivisti grillinilo statuto e laship di. "", è il commento a caldo del capo politico, rivendicando "le scelte democratiche degli iscritti"." rilasciiato Adnkronos, di alcuni nomi di primo piano del M5s. Dello stesso tono anche le parole di Carderelli, l'avvocato che ha assistito ilgrillino in questa battaglia legale: "E' la vittoria di, ilci ha dato ragione con un'ordinanza articolata e ben motivata". A scatenare lasa era stato il ricordo presentato da un gruppo di attivisti grillini di ...

