Il rogo a Malagrotta fa chiudere Consiglio regionale. Il rischio per asili e centri estivi nella zona (Di mercoledì 15 giugno 2022) «In seguito al grave incendio divampato alla discarica di Malagrotta per cause ancora da accertare la sede del Consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301 rimarrà chiusa nella giornata del 16 giugno». Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. Intanto presso la Protezione civile si mette a punto un'ordinanza per la chiusura di asili e centri estivi nell'area della ex discarica. «Stiamo andando verso un'ordinanza precauzionale che dovrebbe prevedere la chiusura in un raggio di chilometri da stabilire di asili nido, scuole materne e centri estivi, e soprattutto il divieto di raccolta e consumo di alimenti nelle campagne qui vicino». Lo ha ...

