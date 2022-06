Il radiotelescopio FAST potrebbe aver catturato segnali di civiltà extraterrestri

Pubblicità

silbasso : RT @Bracesco2021: Il radiotelescopio cinese FAST potrebbe aver ascoltato segnali extraterrestri - Bracesco2021 : Il radiotelescopio cinese FAST potrebbe aver ascoltato segnali extraterrestri - kappaTI : Il radiotelescopio cinese FAST potrebbe aver ascoltato segnali extraterrestri - - VSaknussem : RT @AstrospaceI: I responsabili del radiotelescopio cinese #FAST, hanno comunicato di aver rilevato due diversi segnali che sembrano di pro… - AstrospaceI : I responsabili del radiotelescopio cinese #FAST, hanno comunicato di aver rilevato due diversi segnali che sembrano… -

Astrospace.it

... ilpiù grande e sensibile al mondo che si trova nel sudovest della Cina (il suo nome scientifico è, acronimo di Five hundred meter Aperture Spherical Telescope). Proprio per la ...A fare la dichiarazione è Zhang Tongjie, uno dei responsabili del team che sta analizzando i dati raccolti dal gigantesco(il più grande al mondo nel suo genere) costruito in una ... Il radiotelescopio cinese FAST potrebbe aver ascoltato segnali extraterrestri Bentornati su AmericaCina, la newsletter con cui vi raccontiamo tutto quello che corre fra Washington e Pechino, passando ovviamente per Mosca e Kiev. Oggi è una giornata importante, per tre motivi: q ...I segnali "alieni" sono stati rilevati con il Chinese Sky Eye, il radiotelescopio più grande e sensibile al mondo che si trova nel sudovest della Cina (il suo nome scientifico è FAST, acronimo di Five ...