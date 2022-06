Il Psg non molla Scamacca ma l’offerta non convince il Sassuolo (Di mercoledì 15 giugno 2022) E se il prossimo anno l’attacco del Paris Saint-Germain fosse composto da Messi, Mbappe e… Gianluca Scamacca?! Non si tratta di fantacalcio ma di un’ipotesi concreta che potrebbe svilupparsi nel corso del calciomercato estivo. Sì. Perché il ventitreenne individuato da Mancini come il centravanti del futuro per la sua Nazionale piace molto anche a Luís Campos, il nuovo uomo mercato dei parigini. Lo sceicco fa sul serio Epa/Yoan Valat Il presidente Nasser Al Khelaifi guarda una sessione di allenamento del Paris Saint-Germain presso il centro di formazione Ooredoo, Saint-Germain-en-Laye, Parigi, Francia, 21 novembre 2017 Il Psg ha già presentato un’offerta da 35 milioni di euro più bonus, proposta che non ha fatto vacillare il Sassuolo. I neroverdi non sono intenzionati a vendere il loro gioiello per meno di 50 milioni e attendono un rilancio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) E se il prossimo anno l’attacco del Paris Saint-Germain fosse composto da Messi, Mbappe e… Gianluca?! Non si tratta di fantacalcio ma di un’ipotesi concreta che potrebbe svilupparsi nel corso del calciomercato estivo. Sì. Perché il ventitreenne individuato da Mancini come il centravanti del futuro per la sua Nazionale piace molto anche a Luís Campos, il nuovo uomo mercato dei parigini. Lo sceicco fa sul serio Epa/Yoan Valat Il presidente Nasser Al Khelaifi guarda una sessione di allenamento del Paris Saint-Germain presso il centro di formazione Ooredoo, Saint-Germain-en-Laye, Parigi, Francia, 21 novembre 2017 Il Psg ha già presentato un’offerta da 35 milioni di euro più bonus, proposta che non ha fatto vacillare il. I neroverdi non sono intenzionati a vendere il loro gioiello per meno di 50 milioni e attendono un rilancio ...

