Il Psg fa sul serio per Scamacca, in arrivo la prima offerta ufficiale: le cifre dell'operazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro di Gianluca Scamacca potrebbe essere lontano dall'Italia già a partire dalla prossima stagione. Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio infatti, l'attuale attaccante del Sassuolo è sempre più un obiettivo del Paris Saint Germain. La richiesta della dirigenza neroverde, approfittando dell'interesse di un club come il PSG è molto alta, circa 50 milioni; i francesi però sembrano fare sul serio, con un'offerta presentata che si aggira attorno ai 35 milioni più bonus. Scamacca, Psg, MilanPer il momento c'è ancora distanza fra le parti, ma la sensazione è che nel corso dei prossimi giorni i contatti si intensificheranno al fine di trovare un accordo, con il bomber classe 99' che potrebbe quindi presto lasciare la Serie A direzione Parigi. Un colpo che andrebbe ...

