IL PORDENONE CALCIO SALUTA IL DS BERRETTONI | “PER SEMPRE NELLA NOSTRA STORIA”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilcomunica chestagione 2022/23 non proseguirà la collaborazione con il direttore sportivo Emanuele, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Il presidente Mauro Lovisa, il presidente onorario Giampaolo Zuzzi, i soci, il direttore generale Giancarlo Migliorini, il responsabile dell’area tecnica Matteo Lovisa e tutta la Società ringraziano il direttore, la cui figura resterà perneroverde, per il percorso fatto insieme in questi anni.è stato giocatore simbolo deldal gennaio 2016 al giugno 2019, periodo in cui ha fornito un contributo fondamentale alla crescita della squadra e alla prima promozione in Serie B. Categoria in cui ...

Tuttocampo

I PRESTITI E IL BOOM - Le sue esperienze nelprofessionistico non so o andate benissimo: due retrocessioni dalla Serie B alla C in due anni, prima con la Reggiana e poi con il. Due ...Segnali di speranza per il nostro, con un messaggio forte e chiaro che arriva dai giovani azzurri. Già, perché l'Italia Under ... ottima stagione a), con un gran tiro dai 25 metri che ... Serie B mercato. Pordenone: saluta il DS Berrettoni PORDENONE - Il Pordenone con una nota ufficiale sul proprio sito, ha annunciato l'addio dopo sei anni con l'ex calciatore e direttore sportivo Emanuele Berrettoni. La nota del Pordenone "Il Pordenone ...Dopo l'interruzione del rapporto che lo legava al Pordenone l'ormai ex direttore sportivo Emanuele Berrettoni saluta l’ambiente neroverde: "Ringrazio il Pordenone Calcio per ...