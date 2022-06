Il Pirellone patrocinerà il Pride di Milano: beffa per Fontana e il centrodestra in Lombardia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una dozzina di franchi tiratori nelle file del centrodestra nel Consiglio regionale della Lombardia ha fatto passare a voto segreto una mozione del Movimento 5 Stelle che impegna il Pirellone a patrocinare il Pride di Milano, previsto per il prossimo 2 luglio. L’edificio si colorerà con l’iconica bandiera arcobaleno, e la Regione, il Consiglio o un loro delegato sarà presente alla sfilata indossando la fascia istituzionale. La mozione, primo firmatario Simone Verni, impegna in questo senso il governatore Attilio Fontana “come gesto simbolico e al tempo stesso tangibile di testimonianza di questa istituzione finalizzato a sostenere l’allargamento dello spettro delle tutele e dei diritti di tutti i cittadini lombardi, specialmente di chi, ancora oggi, è vittima di discriminazione e ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una dozzina di franchi tiratori nelle file delnel Consiglio regionale dellaha fatto passare a voto segreto una mozione del Movimento 5 Stelle che impegna ila patrocinare ildi, previsto per il prossimo 2 luglio. L’edificio si colorerà con l’iconica bandiera arcobaleno, e la Regione, il Consiglio o un loro delegato sarà presente alla sfilata indossando la fascia istituzionale. La mozione, primo firmatario Simone Verni, impegna in questo senso il governatore Attilio“come gesto simbolico e al tempo stesso tangibile di testimonianza di questa istituzione finalizzato a sostenere l’allargamento dello spettro delle tutele e dei diritti di tutti i cittadini lombardi, specialmente di chi, ancora oggi, è vittima di discriminazione e ...

