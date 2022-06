Il piano della Regione Lazio per abbattere 50 mila cinghiali (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Fino a 50 mila abbattimenti di cinghiali nella Regione Lazio, raddoppiando quelli previsti nell'ultima stagione venatoria, 2021-2022. È stato approvato oggi dalla giunta regionale della Pisana il Priu (piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale) 2022-2024. Un piano di drastica riduzione, considerando che attualmente si stima siano 75mila i cinghiali presenti nel Lazio. Per contenere la peste suina, l'obiettivo è raddoppiare il numero di abbattimenti oltre all'adozione e diffusione delle procedure di biosicurezza sia per lo smaltimento della carcasse e per la ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Fino a 50abbattimenti dinella, raddoppiando quelli previsti nell'ultima stagione venatoria, 2021-2022. È stato approvato oggi dalla giunta regionalePisana il Priu (regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazionepeste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale) 2022-2024. Undi drastica riduzione, considerando che attualmente si stima siano 75presenti nel. Per contenere la peste suina, l'obiettivo è raddoppiare il numero di abbattimenti oltre all'adozione e diffusione delle procedure di biosicurezza sia per lo smaltimentocarcasse e per la ...

