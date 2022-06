Il Paradiso delle Signore 7 | l’attore Roberto Farnesi rivela | ‘Si ripartirà a mille | che intrecci’

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Le riprese de Il7, sono iniziate lunedì 30 maggio 2022. Per il nuovo debutto della soap previsto a settembre su Rai Uno c’è già da ora grandissima attesa. Nella giornata di lunedì 13 giugno 2022,ha postato una foto su Instagram, attraverso la quale ha anticipato ai suoi fan che nel corso dei nuovi appuntamenti i protagonisti si renderanno artefici di numerosi intrecci. Scopriamo qualche indiscrezione in più a riguardo. Il7, Umberto parlapuntate che andranno in onda a settembre Cosa accadrà nel corsonuove puntate de Ilche andranno in onda su ...