Il Papa alle giovani coppie: "Niente sesso prima del matrimonio" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il documento del Dicastero per i laici che traccia le nuove linee per la preparazione alle nozze: "Per le coppie in crisi a volte la separazione è inevitabile. Sia però estremo rimedio, se è stato vano ogni altro tentativo" Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il documento del Dicastero per i laici che traccia le nuove linee per la preparazionenozze: "Per lein crisi a volte la separazione è inevitabile. Sia però estremo rimedio, se è stato vano ogni altro tentativo"

