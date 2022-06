Il nuovo percorso da fare nel Parco Nazionale dello Stelvio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nell’Alta Valtellina sono numerose le attrazioni per gli amanti delle due ruote. Le grandi salite per i ciclisti (Mortirolo e Stelvio, due su tutte) e numerosi percorsi per mountain bike, per esperti e novizi. Per non parlare dei numerosi trekking da fare nelle zone di Bormio, Valdidentro e Valfurva. Da qualche tempo c'è una novità per gli amanti della mountain bike e del trekking, il Bormio 360 Adventure Trail, un percorso ad anello di 140 km nel Parco Nazionale dello Stelvio, il primo itinerario in quota che compie un giro attorno al comprensorio di Bormio a 360°. Un suggestivo itinerario ad anello di 140 km, suddiviso in 10 tappe intorno al comprensorio di Bormio, e che si sviluppa tra 837 e 2.462 m nel Parco Nazionale ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nell’Alta Valtellina sono numerose le attrazioni per gli amanti delle due ruote. Le grandi salite per i ciclisti (Mortirolo e, due su tutte) e numerosi percorsi per mountain bike, per esperti e novizi. Per non parlare dei numerosi trekking danelle zone di Bormio, Valdidentro e Valfurva. Da qualche tempo c'è una novità per gli amanti della mountain bike e del trekking, il Bormio 360 Adventure Trail, unad anello di 140 km nel, il primo itinerario in quota che compie un giro attorno al comprensorio di Bormio a 360°. Un suggestivo itinerario ad anello di 140 km, suddiviso in 10 tappe intorno al comprensorio di Bormio, e che si sviluppa tra 837 e 2.462 m nel...

