Il nuovo percorso da fare in bici o a piedi nel Parco Nazionale dello Stelvio

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Nell’Alta Valtellina sono numerose le attrazioni per gli amanti delle due ruote. Le grandi salite per i ciclisti (Mortirolo e, due su tutte) e numerosi percorsi per mountain bike, per esperti e novizi. Per non parlare dei numerosi trekking danelle zone di Bormio, Valdidentro e Valfurva. Da qualche tempo c'è una novità per gli amanti della mountain bike e del trekking, il Bormio 360 Adventure Trail, unad anello di 140 km nel, il primo itinerario in quota che compie un giro attorno al comprensorio di Bormio a 360°. Un suggestivo itinerario ad anello di 140 km, suddiviso in 10 tappe intorno al comprensorio di Bormio, e che si sviluppa tra 837 e 2.462 m nel...