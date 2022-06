Il Napoli ha trovato il sostituto di Koulibaly, Bagni: “Se lo prendono cambio lavoro” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Salvatore Bagni ha parlato di Kim Min-jae del Fenerbahce individuato dal Napoli come possibile sostituto di Kalidou Koulibaly. Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’agente di Kalidou Koulibaly . Il patron del Napoli e Ramadani non hanno raggiunto un acco4do e sul piatto restano due possibilità: Koulibaly potrebbe restare a scadenza, avendo rifiutato la prima proposta di rinnovo del contratto (termine 2023), oppure riaprire il discorso rinnovo. De Laurentiis ha confermato all’agente che di fronte ad un’offerta superiore ai 40 milioni il calciatore potrebbe essere ceduto. Giuntoli avrebbe già individuato il sostituto del senegalese si tratta di Kim Min-jae del Fenerbahce. Il difensore sudcoreano classe 96 ha collezionato 1 goal in 40 presenze complessive ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Salvatoreha parlato di Kim Min-jae del Fenerbahce individuato dalcome possibiledi Kalidou. Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’agente di Kalidou. Il patron dele Ramadani non hanno raggiunto un acco4do e sul piatto restano due possibilità:potrebbe restare a scadenza, avendo rifiutato la prima proposta di rinnovo del contratto (termine 2023), oppure riaprire il discorso rinnovo. De Laurentiis ha confermato all’agente che di fronte ad un’offerta superiore ai 40 milioni il calciatore potrebbe essere ceduto. Giuntoli avrebbe già individuato ildel senegalese si tratta di Kim Min-jae del Fenerbahce. Il difensore sudcoreano classe 96 ha collezionato 1 goal in 40 presenze complessive ...

Pubblicità

napolipiucom : Il Napoli ha trovato il sostituto di Koulibaly, Bagni: 'Se lo prendono cambio lavoro' #Bagni #Koulibaly #napoli… - corrmezzogiorno : #Napoli Annega in mare, corpo vicino alla sua barca É un romano - sepetrel : RT @Pasky973: La #Atalanta non ha trovato un acquirente per #Demiral quindi non lo riscatterà. Chissà se al giocatore piacerebbe la vista… - sportli26181512 : #Gattuso vuole #Demme al Valencia, Spalletti non direbbe di no: Era stato lo stesso allenatore a volere il calciato… - CalcioPillole : Il mercato del #Napoli si concentra sulla chiusura dell'affare per #Deulofeu. L'accordo è stato trovato con l'Udine… -