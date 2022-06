"Il Movimento non c'è più e Conte dovrebbe dimettersi" (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - "Il Movimento non c'è più, Conte dovrebbe dimettersi". Enrica Sabatini non usa mezzi termini parlando con l'AGI. La socia dell'associazione Rousseau, compagna di Davide Casaleggio, è amareggiata per il risultato del M5s alle elezioni comunali: "L'operazione è riuscita ma il paziente è morto", ironizza. Poi fa i conti: "Alle elezioni di cinque anni fa il Movimento prese 347mila voti, adesso ne ha ottenuti 64mila, l'80 per cento in meno. E parliamo di una forza politica che sta al governo, che ha grande visibilità e risorse. Altro che crollo, qui c'e' stato un vero blackout". La Sabatini, autrice del libro 'Lady Rousseau', che ha già sollevato molte critiche alla gestione del M5s, non si stupisce: "Era prevedibile, nell'ultimo anno nel Movimento si è spostato ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - "Ilnon c'". Enrica Sabatini non usa mezzi termini parlando con l'AGI. La socia dell'associazione Rousseau, compagna di Davide Casaleggio, è amareggiata per il risultato del M5s alle elezioni comunali: "L'operazione è riuscita ma il paziente è morto", ironizza. Poi fa i conti: "Alle elezioni di cinque anni fa ilprese 347mila voti, adesso ne ha ottenuti 64mila, l'80 per cento in meno. E parliamo di una forza politica che sta al governo, che ha grande visibilità e risorse. Altro che crollo, qui c'e' stato un vero blackout". La Sabatini, autrice del libro 'Lady Rousseau', che ha già sollevato molte critiche alla gestione del M5s, non si stupisce: "Era prevedibile, nell'ultimo anno nelsi è spostato ...

