Il mistero della spiaggia rossa a forma di mezza luna unica al mondo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Esistono poche spiagge rosse al mondo: una di queste è la spettacolare Kaihalulu Beach. Un paradiso. Spiagge colorate nel mondo ce ne sono tantissime e con tonalità diverse. Oggi vi vogliamo parlare di una spiaggia rossa, quella di Kaihalulu, affacciata sull’Oceano a Maui. Uno spettacolo naturale unico al mondo dove il colore dei granelli di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Esistono poche spiagge rosse al: una di queste è la spettacolare Kaihalulu Beach. Un paradiso. Spiagge colorate nelce ne sono tantissime e con tonalità diverse. Oggi vi vogliamo parlare di una, quella di Kaihalulu, affacciata sull’Oceano a Maui. Uno spettacolo naturale unico aldove il colore dei granelli di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

reportrai3 : La mancata nomina di Gratteri è un mistero. Il 21 febbraio del 2014, la porta della sala del Quirinale in cui Renzi… - L_Apostata : Non ho capito perché Donnarumma e quall'altro alzano la mano sul quinto gol della Germania. Chi stavano salutando?… - Spooky_The_Tuff : RT @EugenioCardi: #Meloni va in Spagna da #Vox e si scaglia contro aborto, immigrazione, lobby gay (??) e finanza internazionale. Ma cosa pe… - Bruna71347573 : RT @marcopiaiasj: IL MISTERO DELLA GRATITUDINE?? La conversione e il perdono ci permettono di levare lo sguardo del nostro cuore per guardar… - CocoSafor : RT @EugenioCardi: #Meloni va in Spagna da #Vox e si scaglia contro aborto, immigrazione, lobby gay (??) e finanza internazionale. Ma cosa pe… -